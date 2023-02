O traficante de drogas que fez plásticas para se passar por coreano

Um traficante de drogas na Tailândia passou por várias cirurgias plásticas no rosto para virar "um coreano bonito" e escapar das autoridades que o perseguiam, segundo o governo do país.

Testemunhas o descreveram como "um homem coreano bonito". Ele também adotou um nome típico coreano. Em um vídeo feito pela polícia no momento da prisão, Saharat disse que queria se mudar para a Coreia do Sul: "Quero começar uma nova vida. Estou entediado com a Tailândia".