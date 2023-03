Ataque em escola foi 131º tiroteio em massa nos EUA em menos de três meses

O ataque a tiros em uma escola da cidade de Nashville , no Estado americano do Tennessee, foi o 131º tiroteio em massa nos Estados Unidos desde o início deste ano, segundo a Gun Violence Archive, uma organização sem fins lucrativos que monitora dados de violência armada.

Desde 2020, as armas de fogo são a principal causa da morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, à frente dos acidentes com veículos motorizados (tanto relacionados ao trânsito quanto não relacionados ao trânsito), segundo um estudo recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos.

Tiroteios em massa

Ataque ocorreu na The Covenant School, uma escola cristã particular para alunos de três a 11 anos

Um atirador abriu fogo contra uma multidão que participava do festival Route 91 Harvest de seu quarto no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino.