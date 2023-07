A pedra de meio milhão de dólares encontrada em cachalote morto

A pedra encontrada no intestino de um cachalote em La Palma pesava 9 kg e tinha cerca de 20 cm de diâmetro

Nas entranhas de um cachalote encontrado morto em uma praia de La Palma, ilha do arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha, cientistas descobriram uma pedra valiosa.

Trata-se de uma pedra de 9 quilos, conhecida como âmbar cinza (ou âmbar-gris), que se formou no intestino do animal. A pedra foi avaliada em US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões), segundo a imprensa local.