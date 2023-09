A munição antitanque que EUA vão enviar à Ucrânia e que é criticada pela Rússia

Os projéteis para tanques são feitos de subproduto do enriquecimento de urânio, que tem maior parte do material radioativo removida.

Os EUA anunciaram que enviarão armas controversas para a Ucrânia como parte de um pacote de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) em ajuda militar e humanitária.

A Rússia condenou a decisão de equipar os tanques Abrams dos EUA com projéteis fortes o suficiente para perfurar a blindagem de tanques convencionais.

Essas munições são feitas de urânio empobrecido — um subproduto do enriquecimento de urânio que tem a maior parte do material radioativo removida (leia mais abaixo).

Imagens de um vídeo não verificado mostraram o que parecia ser uma explosão no centro de Rostov, onde, segundo o governador Vasily Golubev, uma pessoa ficou levemente ferida e vários carros foram danificados.

De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um drone que tinha como alvo a cidade de Ramenskoye (a 46 km da capital russa) também foi abatido e nenhum dano foi relatado.

O anúncio de um novo pacote de segurança para a Ucrânia ocorreu durante a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken a Kiev, desencadeando a ira dos russos.

As munições de 120 mm — parte do pacote de US$ 175 milhões em equipamento militar dos EUA para a Ucrânia — destinam-se aos tanques M1 Abrams que deverão ser entregues à Ucrânia ainda neste ano.