Quem foi o 'Unabomber', criminoso que inspirou série e foi encontrado morto neste sábado

Kaczynski passou as últimas três décadas detido em prisões nos Estados Unidos - mais recentemente em um centro médico prisional da Carolina do Norte.

Os guardas prisionais do Centro Médico Federal em Butner, Carolina do Norte, descobriram o corpo de Kaczynski na manhã deste sábado (10/6) por volta das 00h25, horário local, disse um porta-voz da Bureau of Prisons, agência americana responsável pelas prisões no país, à BBC.