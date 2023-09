Como Londres reduziu mortes no trânsito com limite de velocidade de 30 km/h

Capital do Reino Unido viu redução de 25% em colisões que resultaram em morte ou ferimentos graves depois que limites de velocidade foram reduzidos nas principais ruas da cidade, em março de 2020

Há 1 hora

O caso do ator Kayky Brito, atropelado em uma avenida na orla do Rio de Janeiro na qual a velocidade permitida é de 70 km/h, suscitou um debate acalorado nas redes sociais após a promessa do prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), de reduzir esse limite.