A importância da dieta para prevenir câncer e melhorar qualidade de vida de pacientes

Milhões de pessoas são diagnosticadas a cada ano com câncer, a principal causa de morte no mundo. Por isso, tanto a prevenção da doença quanto seu tratamento são tão importantes. Neste contexto, uma alimentação adequada, parar de fumar e limitar o consumo de álcool são fatores que reduzem o risco de adoecer e melhoram o prognóstico.

Ao longo das linhas seguintes, os leitores observarão que, em geral, as frases usadas ao fazer recomendações sobre dieta e câncer são pouco conclusivas. As palavras "parece" ou "pode" são repetidas constantemente. Isso ocorre porque mais pesquisas são necessárias para confirmar essas descobertas e esclarecer o verdadeiro impacto da dieta.

Algumas orientações para elaborar um cardápio anticâncer

Uma dieta com abundância de carnes vermelhas e processadas, bebidas açucaradas, carboidratos refinados e alimentos ultraprocessados ​​aumentaria as chances de alguém sofrer dessas doenças.

A dieta não cura, mas melhora a qualidade de vida do paciente

*Saioa Gomez Zorita é pesquisadora de Nutrição e Obesidade e professora da Universidade do País Basco. Maitane González Arceo é pós-doutoranda no Grupo de Nutrição e Obesidade da Universidade do País Basco. Maria Puy Portillo é professora de Nutrição na Universidade do País Basco