Por que Paris proibiu aluguel de patinetes elétricos

Os parisienses votaram em abril pela proibição do aluguel de patinetes elétricos, mas a participação do eleitorado foi baixa

A proibição do aluguel de patientes elétricos entrou em vigor em Paris em resposta ao aumento significativo de incidentes envolvendo mortes e ferimentos na capital francesa.

Embora cerca de 90% dos que participaram da votação em abril tenham apoiado a proibição, é importante destacar que o comparecimento foi de menos de 8% do eleitorado.

No entanto, é legítimo questionar se essa medida reflete apenas a vontade democrática ou se outros interesses estão em jogo.

Não que eu esteja tomando partido, mas como um ciclista tradicional, não posso deixar de expressar minha frustração com a forma como os "veículos pessoais" elétricos, como os patinetes elétricos, têm ocupado o espaço que há muito tempo lutamos para criar para ciclistas.

Também não posso ignorar as situações que tenho testemunhado com frequência nos últimos anos, especialmente como pai de crianças pequenas: patinetes elétricos bloqueando as calçadas e exigindo manobras evasivas de pedestres.