Giorgia Meloni: quem é a primeira-ministra italiana de direita radical com quem Lula se encontra

Crédito, EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Legenda da foto, Lula vai se encontrar com Giorgia Meloni; reunião foi confirmada de última hora

Há 1 hora

Loira, olhos verdes, 46 anos e com um discurso inflamado recheado de comentários controversos.

Esta é Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana de direita radical que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar nesta quarta-feira (21/6) — a reunião, que não constava do briefing oficial inicialmente divulgado pelo Itamaraty, foi confirmada de última hora.

Meloni estava na França na terça-feira (20/6) para apoiar a candidatura de Roma como sede da Expo Mundial de 2030 e se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

Lula e Meloni estão em lados completamente opostos do espectro político.

Grande vencedora das eleições italianas no ano passado, a italiana conseguiu levar seu partido Irmãos da Itália das margens para o centro político em apenas uma década.

Com isso, tornou-se a primeira mulher premiê da história da Itália.

Crédito, EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Neofascismo preocupa comunidade internacional

Neofascismo?

Seu partido, o mais votado na Itália, tem suas raízes fincadas no fascismo e recuperou o lema que popularizou o "Duce", como o ditador facista Benito Mussolini (1883-1945) era conhecido: "Deus, pátria e família".

Fundada em 2012, a legenda de Meloni tem suas raízes políticas no Movimento Social Italiano (MSI), que surgiu das cinzas do fascismo de Mussolini.

O partido mantém o logotipo dos partidos de extrema-direita do pós-guerra: a chama tricolor, muitas vezes interpretada como o fogo queimando no túmulo de Mussolini.

Mas o rótulo fascista é algo que Giorgia Meloni rejeita com veemência. Ela insiste que deixou a ideologia no passado.

Porém, a história é parte do problema em um país que passou por um processo diferente da desnazificação da Alemanha após a 2ª Guerra, permitindo que os partidos fascistas se reformassem.

"Giorgia Meloni não quer abandonar o símbolo porque é a identidade da qual ela não pode escapar; é sua juventude", disse Gianluca Passarelli, professor de ciência política da Universidade Sapienza de Roma, em entrevista à BBC no ano passado.

"O partido dela não é fascista", explicou na ocasião. "Fascismo significa tomar o poder e destruir o sistema. Ela não vai fazer isso e não poderia. Mas há alas no partido ligadas ao movimento neofascista. Ela sempre jogou de alguma forma no meio."

Origem humilde

A juventude de Giorgia Meloni esteve, de fato, ancorada na extrema-direita, mas com origens humildes, algo que é chave para sua imagem de mulher do povo.

Nascida em Roma, ela tinha apenas 1 ano quando seu pai, Francesco, abandonou a família e se mudou para as Ilhas Canárias. Francesco era de esquerda, sua mãe Anna era de direita, levando a especulações de que seu caminho político foi motivado em parte pelo desejo de se vingar de seu pai ausente.

A família mudou-se para Garbatella, um bairro operário no sul de Roma que é tradicionalmente um bastião da esquerda. Mas lá, aos 15 anos, ela se juntou à Frente Juvenil, ala juvenil do neofascista MSI, tornando-se depois presidente do ramo estudantil do sucessor do movimento, a Aliança Nacional.

Em seu livro de 2021, I Am Giorgia, ela ressalta que não é fascista, mas se identifica com os herdeiros de Mussolini: "Peguei o bastão de uma história de 70 anos".

Posições

Ao contrário de seus aliados de direita, ela não apoia o russo Vladimir Putin e é pró-Otan e pró-Ucrânia, embora muitos eleitores da direita sejam indiferentes às sanções ocidentais.

Adotando um velho lema controverso, "Deus, pátria e família", ela faz campanha contra os direitos LGBT; por um bloqueio naval da Líbia para impedir que barcos de imigrantes cheguem à Europa e alertou repetidamente contra os migrantes muçulmanos.

Ela também busca uma "posição italiana diferente" em relação ao órgão executivo da UE.

"Isso não significa que queremos destruir a Europa, que queremos deixar a Europa, que queremos fazer coisas malucas", disse ela no ano passado.

Depois de formar seu próprio partido em 2012, ela ganhou apenas 4% dos votos na última eleição em 2018.

Formou uma aliança de direita vitoriosa com Silvio Berlusconi, que morreu recentemente, e com o partido de extrema-direita Liga, do ex-ministro do Interior Matteo Salvini.

Mas mesmo que ela tenha procurado tranquilizar os aliados ocidentais da Itália, por exemplo, apoiando fortemente a linha pró-Ucrânia do governo Draghi, suas políticas sociais conservadoras de linha dura estão preocupando muitos.

"Meloni não é um perigo para a democracia, mas um perigo para a União Europeia", disse o professor Passarelli, que a coloca lado a lado dos líderes nacionalistas na Hungria e na França.

"Ela está do mesmo lado que Marine Le Pen ou Viktor Orbán. E ela quer uma 'Europa das nações', então todos estão basicamente sozinhos. A Itália poderia se tornar o Cavalo de Troia de Putin para minar a solidariedade, então ela permitiria que ele continuasse enfraquecendo a Europa."