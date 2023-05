Guerra na Ucrânia: a rápida reação da Otan a 'zumbis' russos

Há 2 horas

Pés em cima da mesa, canecas de café na mão, um pouco de brincadeira casual. Na tela da TV, a personagem Rachel acaba de voltar do cabeleireiro, Ross está chateado com alguma coisa. Então um aviador aparece pela porta e anuncia calmamente: "Zumbi indo para o norte saindo de Kaliningrado."

Imediatamente, todos ali estão de pé e se movimentando para a sala de operações ao lado, onde telas e mapas digitais marcados como "Segredo da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar ocidental)" piscam em meio à torrente de dados recebidos.

Esta é a Força de Reação Rápida para a Operação Azotize ( Quick Reaction Force for Operation Azotize ), a missão de Policiamento Aéreo Báltico da Otan que vigia a fronteira nordeste da aliança militar, cujos limites são testados regularmente por aeronaves russas.

A base aérea de Amari, na Estônia, onde os caças Typhoon estão estacionados, costumava abrigar a Força Aérea Soviética durante a Guerra Fria, e na floresta próxima ainda há um cemitério onde pilotos soviéticos estão enterrados com os estabilizadores horizontais de seus antigos MiG-15s e MiG-17s.

Com a Finlândia agora se juntando à Otan , o Mar Báltico é limitado por sete membros da aliança ocidental, que logo serão oito quando o caminho estiver aberto para a adesão da Suécia.

Caças russos Su-27 Flanker, aeronaves de Comando e Controle Aerotransportado e aviões de carga voam continuamente para cima e para baixo no Báltico entre essas duas bases e além, mantendo as forças aéreas da Otan constantemente em alerta.

"Então podemos estar sentados lá, com os pés em cima da mesa, tomando uma xícara de café e, no minuto seguinte, o alarme soar", diz um dos pilotos mais jovens do Typhoon, que pediu para não ser identificado.