'Os fantasmas de Bakhmut': quem são os atiradores ucranianos de elite que tentam libertar cidade de russos

Da BBC News em Bakhmut, no leste Ucrânia

As forças da Ucrânia estão tentando retomar a cidade de Bakhmut, no leste do país. A BBC teve acesso exclusivo a uma equipe de atiradores de elite, conhecidos como "os fantasmas de Bakhmut", que estão conduzindo ataques noturnos na região.