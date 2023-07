Como protagonista da série 'The Nanny' se tornou líder da greve de atores em Hollywood

Ela alcançou fama nos anos 90 como a babá Fran Fine, uma histriônica jovem judia do bairro do Queens, em Nova York, que se torna babá de uma família britânica de classe alta.

O sindicato, famoso por entregar o prestigioso SAG Awards, que premia todos os anos as melhores atuações no cinema e na TV nos Estados Unidos, tem cerca de 160 mil membros.

Na quinta-feira, o sindicato aprovou por maioria esmagadora (com mais de 97,9% dos votos a favor) aderir a uma greve que é realizada desde o início de maio por um sindicato menor: o dos roteiristas (o Writers Guild of America, que tem 11.500 membros).

Ambos os grupos se chocam com a poderosa Alliance of Film and Television Producers (AMPTP em inglês), e em particular com os novos “reis” de Hollywood: as empresas de streaming, como Netflix, Disney, Amazon Prime, Paramount e Warner Bros.