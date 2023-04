O que são seitas e por que as pessoas se juntam a elas?

Crédito, EPA Legenda da foto, Mais de 80 integrantes de uma seita cristã no Quênia morreram

Author, Fernando Duarte

Role, BBC World Service



Há 31 minutos

A morte de mais de 80 integrantes de uma seita cristã no Quênia — que teriam sido levados pelo líder do grupo a jejuar até a morte — destacou os perigos que podem representar organizações do tipo.

"Existe uma seita por perto onde quer que você esteja no mundo", disse à BBC Alexandre Stein, psicólogo do Reino Unido especializado em extremismo ideológico e fenômenos sociais perigosos.

Grupos como a Good News International Church, suspeito de estar por trás da tragédia no Quênia, atuam em todo o mundo e nem sempre têm religião como pano de fundo.

O que todos eles têm em comum é a capacidade de atrair seguidores — e, posteriormente, dificultar a saída das pessoas.

O que é uma seita?

A American Psychological Association (APA) define uma seita como um "grupo religioso ou quase religioso caracterizado por crenças incomuns ou atípicas, isolamento do mundo exterior e uma estrutura autoritária".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Até 26 de abril, a polícia no Quênia havia descoberto quase 90 corpos que acreditava ser de seguidores da Good News International Church

Embora as seitas sejam frequentemente de natureza religiosa, também podem se organizar em torno de outros assuntos, como a política.

"É um mito que as seitas são apenas religiosas e extremas", explicou Richard Turner, um conselheiro que trabalha com membros atuais e antigos de seitas.

“Seu próprio local de trabalho pode ser como uma seita se você for culpado por se comprometer com coisas como trabalhar constantemente por mais horas”, acrescentou, observando também que alguns grupos de marketing implantam táticas de recrutamento muito semelhantes às seitas.

Quem decide entrar em uma seita?

Stein disse que as pessoas não devem julgar quem é vítima de seitas, especialmente em relação a sua educação e habilidades sociais.

"As pessoas sempre querem dizer que ingressar em uma seita é resultado de alguém ser estúpido e carente, mas o estudo das seitas mostra o contrário."

Os líderes do culto, acrescentou ela, querem recrutar "pessoas produtivas e inteligentes", porque é mais provável que tragam recursos para o grupo.

"As seitas não querem pessoas que eles teriam que cuidar."

Stein advertiu que um dos mitos que cercam as seitas é que as pessoas se juntam a elas conscientemente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Richard Turner é um ex-membro de seita que se reinventou e hoje ajuda no tratamento de outras vítimas

"Eles realmente não anunciam 'venha e junte-se à nossa seita'. O apelo é perfeitamente benigno no início."

No entanto, oStein aponta que as tragédias envolvendo um grande número de mortes, como o recente incidente no Quênia, não são comuns no comportamento desses grupos.

"Não é como se os líderes da seita inicialmente pensassem que matariam todas aquelas pessoas."

Stein disse que este não era o objetivo inicial do Heaven's Gate, um movimento religioso dos EUA que ganhou as manchetes internacionais em 1997, quando 39 membros morreram em um pacto de suicídio, acreditando que seriam resgatados e ressuscitados por alienígenas.

"Marshall Applewhite, o líder do culto, acreditava que tinha câncer e queria levar todas aquelas pessoas com ele."

"Suicídio e assassinatos só vão acontecer se for isso que o líder pensa naquele momento específico."

Exploração e maus-tratos, incluindo abuso sexual, são os perigos mais comuns.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Líderes de cultos como Marshall Applewhite, que instigou mais de 30 seguidores de seu culto Heaven's Gate a se matarem, não começam necessariamente com intenções assassinas, segundo pesquisador

Por que líderes de seitas são tão perigosos?

Em seus estudos sobre o comportamento de seitas, Stein descobriu que os líderes são invariavelmente figuras carismáticas que geralmente vêm de experiências semelhantes nas quais aprenderam como usar técnicas de persuasão para reunir seguidores.

"Eles aprendem os truques e seguem em frente quando acham que podem fazer as coisas sozinhos", disse. "Líderes de culto não são estúpidos. Na verdade, eles são altamente inteligentes e enérgicos, porque é preciso muito para fazer um culto funcionar."

Os líderes de cultos são em sua maioria homens, embora uma exceção famosa tenha sido Valentina de Andrade, uma clarividente no Brasil que liderou um grupo chamado Lineamento Universal Superior, que foi investigado e absolvido na década de 1990 por um incidente envolvendo uma série de assassinatos de crianças.

Por que as pessoas têm dificuldades de deixar uma seita?

De acordo com Turner, é "muito fácil" para uma pessoa ser atraída porque os líderes do culto são ótimos em "bombardeio amoroso" — uma tentativa de influenciar uma pessoa com demonstrações efusivas de atenção e afeto.

Crédito, Handout Legenda da foto, Valentina de Andrade, que morreu no início deste ano, foi um caso raro de líder de seita do gênero feminino

É algo que ele experimentou em primeira mão. Em 2013, ele foi atraído para o que chama de "culto cristão moderno" enquanto procurava um emprego trabalhando com vítimas de tráfico humano.

“Não importa quão rica, bem-sucedida ou inteligente seja uma pessoa, todos passam por uma oscilação em algum momento de suas vidas, como perda de emprego, luto ou outra mudança perturbadora”, explicou Turner.

"Então eles destroem sua autoestima, criando um vício e dando a você a droga. Uma seita sempre tentará isolá-lo de seus amigos e entes queridos para tornar mais fácil tirar vantagem de você."

O conselheiro lembrou que em algum momento de seus "anos de seita" ele dava seu salário direto para a organização, tamanha era a influência deles em sua vida.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sair de um seita é muito mais difícil do que ingressar nele

"Eu só os deixei porque tive um colapso enorme, e as seitas geralmente perdem o interesse pelos seguidores quando isso acontece."

Como perceber se uma organização é uma seita?

Turner adverte que não é fácil para as pessoas perceberem que uma organização é uma seita. Mas uma simples pesquisa na internet pode dar pistas.

"Veja o que as pessoas estão dizendo sobre um determinado grupo online, incluindo o próprio grupo. Aprendi que se um deles escreve algo discutindo 'por que eles não são uma seita', geralmente é porque eles são", disse ele.

"Além disso, tenha cuidado se o grupo ao qual você se juntou começar a dizer coisas negativas sobre seus amigos e parentes e tentar fazer com que você se comprometa cada vez mais com as atividades, incluindo aquelas que exigem pagamentos."

No entanto, o conselheiro acredita que a maneira mais eficaz é ouvir seus instintos.

"Confie no seu instinto", diz ele.

Especialistas como Stein e Turner são rápidos em apontar que a prevenção é muito mais fácil do que remediar quando se trata de seitas. Ambos pedem um trabalho mais coordenado dos governos para manter seitas sob controle.

"Não estamos tomando as medidas [necessárias] para educar as pessoas sobre grupos perigosos", disse Stein.