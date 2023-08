O almoço que acabou em 3 mortes e suspeita de envenenamento por cogumelos

Cinco pessoas se reuniram para compartilhar uma refeição, mas em questão de dias, três delas perderam a vida, uma estava lutando pela sobrevivência e a quinta era investigada por possivelmente envenenar os convidados com cogumelos silvestres.

A mulher responsável pela preparação da refeição, de 48 anos, alega não ter conhecimento do que aconteceu, enfatizando que amava sua família e nunca faria mal a eles.

'Nefasto' ou 'acidental'?

No entanto, o almoço não seguiu o curso normal. Poucas horas após a refeição, os quatro convidados foram levados ao hospital local, inicialmente acreditando-se que estavam sofrendo de gastroenterite grave. Rapidamente, ficou claro que a situação era mais grave, resultando na transferência deles para um hospital em Melbourne para cuidados médicos avançados.

Tragicamente, Heather, de 66 anos, e Gail, de 70 anos, faleceram na sexta-feira, seguidas por Don, de 70 anos, no sábado. Ian, de 68 anos, permaneceu em estado crítico no hospital, aguardando um transplante de fígado.

Curiosamente, Erin e seus dois filhos não apresentaram sintomas. A polícia explicou que as crianças, agora sob cuidados do estado por precaução, consumiram uma refeição diferente. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta.