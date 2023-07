A revolta na Itália após juiz decidir que assédio de menos de 10 segundos não conta

O ator Paolo Camilli, de White Lotus, esteve entre os que expressaram sua raiva com a decição da Justiça italiana de que 'uma breve apalpada, se durar menos de 10 segundos, não é considerada crime'

Ela descreveu subir uma escada para a aula com um amigo, quando sentiu suas calças caírem, uma mão tocando suas nádegas e agarrando sua calcinha.

Desde a decisão, a expressão palpata breve (apalpada rápida, em tradução livre) viralizou no Instagram e no TikTok na Itália, junto com a hashtag #10secondi.