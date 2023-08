'Eu tinha o fígado de uma alcoólatra aos 10 anos de idade'

Quando tinha apenas 10 anos de idade, Megan McGillin, hoje estudante de medicina, recebeu o diagnóstico de cirrose, uma condição muito rara em crianças e caracterizada por cicatrizes no fígado.

Um especialista em fígado afirmou que manter-se em forma e saudável desempenha um "papel crítico na manutenção do fígado em condições estáveis".

No caso dela, os médicos não sabem como surgiu a doença, mas disseram que os danos eventualmente podem se tornar tão extensos que seu fígado pararia de funcionar.

Doenças hepáticas como a cirrose também podem resultar em hipertensão portal (aumento anormal da pressão sanguínea na veia que transporta o sangue do intestino ao fígado) e causar aumento do baço (o que aumenta o risco de problemas hematológicos).

No caso de Megan, isso a forçou a deixar de praticar esportes de contato, algo que ela valorizava profundamente, pelo risco da ruptura do baço (um quadro potencialmente fatal).

No entanto, mais tarde, ela encontrou uma paixão no remo e integrou a equipe de alto desempenho da Irlanda durante seus anos escolares.

"[Os médicos] me disseram, inicialmente quando fui diagnosticada, que aos 18 anos eu precisaria um transplante, mas eu me mantive em forma e saudável", disse Megan.

"Depois, quando eu tinha 16 ou 17 anos, me disseram que, aos 21, eu definitivamente precisaria de um transplante. Quando fiz 21 anos em novembro, não fiz um transplante de aniversário. Continuei seguindo em frente, então eles pararam de falar em prazos."

"Doenças hepáticas são extremamente raras em crianças, o que explica por que muitos talvez não estejam familiarizados com casos de problemas hepáticos crônicos nesse grupo", diz Girish Gupte, especialista em fígado infantil no Birmingham Women's and Children's.