O que é a inflamação crônica, condição silenciosa que pode levar a doenças graves

A inflamação crônica pode levar a várias doenças, como as neurológicas ou vasculares

Imagine que chega uma nuvem de mosquitos na sua casa e você faz o que é preciso para acabar com essa "ameaça".

Isso pode acontecer com as inflamações.

Quando surge uma infecção, um machucado ou algo tóxico, a inflamação vem como uma resposta do seu corpo para lutar contra esses males.

Nesse processo, o corpo libera substâncias químicas como anticorpos e aumenta o fluxo sanguíneo para a área danificada, o que desencadeia uma resposta do sistema imunológico.

Mas, como na analogia do inseticida, a resposta excessiva do sistema imunológico pode ser prejudicial.

Corpo em alarme constante

"O sistema imunológico continua trabalhando contra esse tecido. Pode acontecer, por exemplo, com os antígenos do coração na miocardite. Assim, a resposta inflamatória passa a ser não mais aguda, mas crônica", explica a médica Diana Alecsandru, diretora de imunologia e infertilidade do Instituto de Infertilidade, na Espanha.