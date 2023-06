A investigação genética que levou a perdão de mulher condenada por matar 4 filhos

As crianças morreram entre os anos de 1989 e 1999, com idades que variavam entre 19 dias e 19 meses nos momentos das mortes.

Nesta segunda-feira (5/6), o procurador-geral do Estado de Nova Gales do Sul, Michael Daley, disse que Bathurst havia concluído haver dúvidas razoáveis sobre a culpa de Folbigg.

Lei deve ser mais 'sensível à ciência'

As anotações do diário — nas quais ela sofre com a morte de seus filhos e descreve como "a culpa por todos eles me assombra" — formariam a base da acusação feita pela promotoria.