Como a cor da água determina o tom de tudo o que vemos

Luz visível

“Quanto menor o comprimento de onda, mais energia ela contém e, por isso, pode produzir efeitos físicos mais importantes”, explica Aparici. “Elas podem causar mais danos, no caso de seres vivos, ou queimar mais, no caso de materiais.”

Por isso é que, por exemplo, enquanto as ondas de rádio e as micro-ondas são praticamente inofensivas para os seres humanos, os raios X e os raios gama podem ser prejudiciais.

Sabemos que podemos enxergar em outras faixas, por exemplo, com equipamentos como o de raio X. Mas, quando o assunto é o olho humano, só podemos contar com a faixa de luz visível.

Isaac Newton foi o primeiro a explicar o espectro visível. Ele se atreveu a dividi-lo em sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por isso, não é de se estranhar que, no espectro eletromagnético, existam duas faixas com nomes referentes às cores nos dois extremos da luz visível – o infravermelho e o ultravioleta.

As cores refletidas

E, se observarmos uma banana com a cor amarela, isso significa que a sua estrutura faz com que ela absorva a cor azul, refletindo o verde e o vermelho que nos fazem ver o amarelo, quando sobrepostos.

Transparente ou azul?

A cor da água no copo e no mar parece ser muito diferente

Ver debaixo d’água

No ultravioleta e no infravermelho, a água não é nada transparente, já que absorve as cores com muita facilidade. E é exatamente esta particularidade que explica como é fascinante a nossa evolução.