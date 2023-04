Por que Elon Musk tratou teste de foguete que explodiu como um sucesso

Ninguém ficou ferido no teste sem tripulação que decolou da costa leste do Texas na manhã de quinta-feira (20/4), horário local.

Fim do Matérias recomendadas

O empresário tentou moderar as expectativas antes do lançamento. Apenas tirar o veículo do chão e não destruir a infraestrutura da plataforma de lançamento seria considerado "uma vitória", disse ele.