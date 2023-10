Legenda do vídeo,

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como funciona o 'novo Ozempic' - e quais são os riscos?

Há 1 hora

Um novo remédio contra o diabetes do tipo 2 acaba de ser aprovado pela Anvisa.

O novo tratamento, já liberado nos Estados Unidos e na Europa, tem uma atuação relativamente parecida com o Ozempic, que nos últimos tempos vem ganhando popularidade não só entre pessoas com diabetes, mas também, de maneira controversa, entre aquelas que querem perder peso rapidamente.

Nos estudos que serviram de base para a aprovação, inclusive, o Mounjaro apresentou resultados superiores de controle da glicemia — o açúcar no sangue — e redução de peso quando comparado ao Ozempic. Mas como esse novo remédio funciona? E em que casos ele será indicado?

Neste vídeo, o repórter André Biernath, da BBC News Brasil em Londres, explica as cinco questões mais importantes relacionadas à aprovação do Mounjaro no país e os potenciais riscos relacionados ao seu uso.