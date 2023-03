Funcionário do Twitter pergunta a Elon Musk pela plataforma se está demitido

Um funcionário do Twitter entrou em contato com Elon Musk na plataforma para perguntar se havia sido demitido.

Thorleifsson contou à BBC que nove dias depois de ter perdido acesso ao computador do trabalho, ele não sabia se havia sido demitido ou não.

Thorleifsson, de 45 anos, era diretor sênior de design de produto do Twitter. Ele disse à BBC que a incerteza em relação ao seu trabalho era "estranha" e "extremamente estressante".

"Abri meu computador no domingo de manhã, nove dias atrás, e vi que a tela estava cinza e trancada, indicando que eu estava impedido de entrar nas minhas contas no Twitter", recorda.

"Depois que alguns dias se passaram, comecei a entrar em contato com as pessoas, incluindo Elon e o chefe do RH para perguntar sobre minha situação."