Por que a linguagem verbal é mais útil que a corporal para identificar um mentiroso

A detecção de mentiras não-verbais (linguagem corporal) é mais popular do que a detecção de mentiras verbais, uma vez que as pessoas pensam que os mentirosos são capazes de controlar seu discurso, mas não seu comportamento. Mas os sinais verbais de dissimulação são muito mais reveladores.

As pessoas geralmente supõem que os contadores de mentiras vão ficar ansiosos. Por exemplo, que um mentiroso pode desviar o olhar do entrevistador, mexer as mãos, suar ou engolir saliva com frequência.

No entanto, se os contadores de mentiras e as pessoas sinceras optarem por estratégias de linguagem corporal, elas vão fazer a mesma coisa: evitar mostrar sinais de nervosismo.

Estratégias diferentes

Estudos que analisam a dissimulação mostram que não apenas as pistas verbais são mais reveladoras do que as não-verbais em relação à dissimulação, como também as pessoas são melhores na detecção de mentiras quando ouvem a fala do que quando observam o comportamento de alguém.