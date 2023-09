A complexa operação de resgate para salvar homem preso em caverna na Turquia

O experiente explorador Mark Dickey sofreu um sangramento no meio da expedição

Uma enorme operação de resgate foi organizada na Turquia depois que um homem americano ficou preso em um complexo de cavernas — o terceiro mais profundo do país.

Cerca de 150 trabalhadores estão atuando para resgatar Mark Dickey, de 40 anos, desde que ele ficou preso na caverna Morca, no sábado (2/7).

Os resgatantes conseguiram levar suprimentos médicos a Dickey, incluindo bolsas de sangue para repor o que ele perdeu no sangramento e sua condição se estabilizou.

A noiva de Dickey, Jessica Van Ord, também fez parte da expedição. Ela permaneceu com ele enquanto ele estava mal, mas começou o caminho de retorno para sair da caverna quando sua condição melhorou — até a noite de quinta ela deve estar fora do complexo, disse Heitmeyer.

Segundo Heitmeyer, os militares turcos conseguiram estabelecer uma linha de comunicação com Dickey e um acampamento base foi estabelecido a cerca de 700 metros da entrada da caverna.

Quem é o homem preso na caverna na Turquia?

Natural de Nova Jersey, nos EUA, Mark Dickey é um espeleólogo com mais de 20 anos de experiência. Ele é instrutor da Comissão Nacional de Resgate em Cavernas dos EUA há 10 anos, onde dá aulas de resgate em cavernas.

Ele também está listado como Coordenador do Programa de Intercâmbio Internacional da comissão.

Ele participava da expedição à caverna Morca, numa parte remota do sul da Turquia, desde o final de agosto, de acordo com o Serviço Húngaro de Resgate em Cavernas, que tem ajudado na operação.

A caverna é extremamente profunda e Heitmeyer disse à BBC que pode levar cerca de oito horas para “um espeleólogo experiente que conhece bem a caverna” ir da entrada ao local onde Dickey ficou doente, um acampamento mais profundo dentro do complexo.

“Pode levar até 15 horas para alguém não familiarizado com a caverna chegar lá”, acrescentou, observando que as equipes de resgate terão que lidar com umidade e temperaturas de 4ºC a 6ºC.