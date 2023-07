O mistério de 80 anos que cerca assassinato de freiras por nazistas na 2ª Guerra Mundial

A irmã Klara Volchek frequentemente visita o local do enterro da 'Bem-aventurada Maria Stella e suas Dez Companheiras', mais conhecidos como as 'mártires de Nowogródek (também chamada de Novogorodok, Novogrudok ou Navahrudak)'.

Buscando os fatos

Em setembro de 1939, a cidade foi tomada pelas forças da União Soviética. As freiras foram forçadas a deixar seu convento e se mudar para as casas dos paroquianos.

Em 1941, as forças nazistas alemãs tomaram o território dos soviéticos. As freiras foram encorajadas a retornar ao convento. Cerca de metade da população da cidade era judia, e os nazistas começaram a exterminá-los.

Relato de um padre

"Ela disse com sua simplicidade característica: "Oh, Deus, se o sacrifício da vida for necessário, aceite-o de nós que estamos livres de obrigações familiares e poupe aqueles que têm esposas e filhos sob seus cuidados. Até rezamos por isso", escreveu, com o seu testemunho posteriormente publicado pela ordem religiosa das freiras.