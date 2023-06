Tragédia com submarino: cofundador de empresa diz que pessoas que criticam não estão bem informadas

Guillermo Söhnlein, cofundador da OceanGate – a empresa operadora do submersível que implodiu no fundo do mar durante uma expedição até o naufrágio do Titanic –, rejeitou algumas das críticas dirigidas à companhia sobre a segurança e certificação da embarcação.

Söhnlein deixou a empresa há 10 anos, mas ainda mantém uma participação minoritária.

Ao programa Today, da BBC Radio 4, ele disse que muitos dos que comentaram sobre a segurança do Titan, incluindo o diretor de cinema James Cameron, não foram bem informados.

"As pessoas continuam equiparando certificação com segurança e estão ignorando os 14 anos de desenvolvimento do submarino Titan", diz ele.

Diversos especialistas questionaram os métodos de segurança da embarcação da OceanGate nos últimos dias.

O diretor do filme Titanic (1997), que já fez 33 descidas em submersíveis para visitar os destroços do histórico navio, também comentou o caso.

Ele disse que já temia a tragédia do submarino Titan alguns dias antes da confirmação de que a embarcação provavelmente implodiu, deixando todas as cinco pessoas que estavam a bordo mortas.

Mas para Guillermo Söhnlein, muitos dos críticos da operação não sabem de todos os detalhes do projeto do submersível.

"Qualquer especialista que opine sobre isso, incluindo o senhor Cameron, também tem que admitir que não estava presente durante a realização do projeto do submarino, da engenharia e da construção da embarcação - e certamente não estava lá durante o rigoroso programa de testes pelo qual o sub passou", disse.

Söhnlein afirmou que foi uma "perda trágica para a comunidade de exploração oceânica", mas quem opera no oceano profundo "sabe o risco de operar sob tamanha pressão e que a qualquer momento... você corre o risco desse tipo de implosão ".

Ele acrescentou que acredita que a tecnologia e a inovação podem superar a regulamentação e os desenvolvedores estão em uma posição cada vez melhor para entender os riscos e minimizá-los do que pessoas de fora do projeto.

Legenda da foto, Guillermo Söhnlein rejeitou críticas ao projeto da OceanGate

O caso

A Guarda Costeira americana confirmou na tarde de quinta-feira (22/06) que todos os cinco ocupantes da embarcação morreram após o que provavelmente foi uma "implosão catastrófica" do submersível.

O submarino fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3,8 mil metros de profundidade no fundo do mar.

Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo descida e subida, levava oito horas no total.

A OceanGate cobrava US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) por pessoa pela expedição de oito dias, que sai do Canadá, para ver o famoso naufrágio.

Após o desaparecimento da embarcação durante o final de semana, relatos de alertas feitos no passado sobre as condições de segurança do submarino começaram a aparecer.

David Lochridge, especialista em submarinos que trabalhou para a OceanGate, alertou seus chefes de que falhas no casco de fibra de carbono do Titan poderiam passar despercebidas sem testes mais rigorosos e recomendou que a empresa contratasse uma agência externa para certificar a embarcação.

Ele disse que seus avisos verbais foram ignorados até que ele escreveu um relatório e foi chamado para uma reunião com vários funcionários — incluindo o executivo-chefe da OceanGate, Stockton Rush, que morreu a bordo do submersível.

A OceanGate demitiu Lochridge. A empresa o processou por revelar informações confidenciais. Já o especialista em submarinos processou a empresa por demissão sem justa causa. As duas partes chegaram a um acordo.

Como ocorre e se desenrola uma implosão

Quando o casco de um submarino se rompe, ele é impelido de fora para dentro a uma velocidade de cerca de 2.100 km/h - algo como 671m por segundo, explica Dave Corley, ex-oficial tripulante de um submarino nuclear dos EUA.

O inteiro colapso da estrutura da embarcação ocorre em um milissegundo, ou um milésimo de segundo.

O tempo de resposta instintiva do cérebro humano a um estímulo qualquer é de cerca de 25 milissegundos, diz Corley. O tempo de resposta racional do ser humano - o tempo de ação após sentir algo - é de aproximadamente 150 milissegundos.

O ar no interior de um submarino tem uma alta concentração de vapores de hidrocarbonetos.

Coley acrescenta que quando o casco se rompe, há ignição instantânea desses gases provocando uma explosão imediatamente após a implosão.

Os corpos humanos são incinerados instantaneamente e imediatamente transformados em cinzas e poeira.