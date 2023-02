A vida na cidade mais destruída por terremoto na Síria

O pai de dois filhos conta que as unidades locais de defesa civil fizeram o possível com os poucos recursos disponíveis.

Destruição no centro de Jindayris

As forças curdas empurraram o exército sírio para o norte como parte de um movimento de oposição mais amplo no início.

"Os poços de água também foram destruídos no terremoto, então não podemos contar com isso também."

"Quatro andares do nosso prédio desabaram, tudo foi nivelado ao chão", diz ele, descrevendo como ele, a esposa e os filhos conseguiram fugir do prédio no início do terremoto.