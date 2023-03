A batalha na Flórida sobre como racismo é ensinado nas escolas

Houve uma vez que ela precisou levar pontos na cabeça depois de uma surra. Tudo porque ela foi uma das primeiras estudantes negras quando a escola passou a atender alunos de todas as etnias, em 1965.

Por décadas, Bracy passou os meses de fevereiro - quando se comemora o Mês da História Negra nos EUA - visitando escolas da região para compartilhar sua história de perseverança diante de uma reação violenta e racista à integração das escolas no sul do país.

Ela atribui a queda no número de convites a leis recentes focadas em como escolas ensinam temas como história afro-americana, raça e racismo - leis que educadores dizem estar forçando-os a silenciar e que ativistas de direitos civis chamam de censura.

O Estado da Flórida está na linha de frente da batalha de um movimento do Partido Republicano para modificar a forma como as discussões raciais são ensinadas nas escolas americanas.

O governador Ron DeSantis lidera um movimento para acabar com o que ele chama de movimento ideológico. Mas professores no Estado dizem à BBC que as mudanças têm produzido efeitos assustadores - e muitos temem ser criminalizados por discutir a história americana.