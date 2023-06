O enorme deslizamento de pedras que parou a poucos metros de atingir vilarejo suíço

Crédito, MICHAEL BUHOLZER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Estima-se que dois milhões de metros cúbicos de pedras caíram perto de vilarejo

Author, Imogen Foulkes

Role, BBC News, Berna

Há 10 minutos

Milhões de metros cúbicos de pedras caíram sobre o vilarejo suíço de Brienz na noite de quinta-feira (15, no horário local) — algumas caindo a poucos metros, em alguns pontos chegando a centímetros, das casas.

Não houve mortos e feridos, uma vez que todo o vilarejo, habitado por 70 pessoas, foi evacuado em meados de maio — quando geólogos alertaram que uma enorme queda de rochas era iminente.

Com o ocorrido, as estradas no entorno ficaram bloqueadas.

Uma parte da montanha imediatamente atrás da vila, apelidada de "a ilha", estava instável há décadas.

Mas, nesta primavera (no hemisfério norte), o deslizamento de rochas começou a acelerar.

Muitos moradores do vilarejo sabiam que talvez seria preciso deixar suas casas temporariamente, mas ficaram irritados com uma ordem de evacuação tão repentina. Dias antes da chegada do pedido, eles foram informados de que deveriam se mudar no final do verão.

Em vez disso, eles foram convocados para uma reunião de emergência em 9 de maio e informados de que tinham 48 horas para sair.

Nas semanas que se seguiram, alguns expressaram frustração pelo fato de a queda maciça de rochas prevista não tinha acontecido. Eles questionaram por que não podiam voltar para casa, uma vez que as pedras pareciam estar deslizando lenta e inofensivamente.

Na noite de quinta-feira, a montanha respondeu à indagação. As autoridades dizem que o vilarejo teve muita sorte e escapou por pouco.

Estima-se que mais de dois milhões de metros cúbicos caíram.

Para alívio dos moradores, os helicópteros que avaliaram o ocorrido não localizaram danos muito evidentes nas casas, mas há poucas perspectivas de que a população retorne às residências em breve.

Há até um milhão de metros cúbicos de rocha solta ainda na montanha acima.

Mesmo que a queda de pedras não destrua as casas, há risco para quem estiver na área.

Christian Gartmann, porta-voz das autoridades locais, disse à TV suíça que quando grandes pedregulhos colidem uns com os outros, podem criar estilhaços de rocha que disparam "como balas de canhão", podendo quebrar janelas e causar ferimentos graves.

Alguns se perguntam se a situação de Brienz se deve às mudanças climáticas. As regiões alpinas da Suíça são especialmente sensíveis a elas.

À medida que as geleiras encolhem e o permafrost no alto das montanhas começa a derreter, as rochas se tornam instáveis.

Na verdade, a montanha acima de Brienz não tem permafrost, mas a chuva excepcionalmente forte desta primavera, também ligada às mudanças climáticas, certamente foi um fator que levou à evacuação.

A encosta da montanha, encharcada de água, começou a deslizar mais rápido em direção ao vale.