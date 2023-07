Huw Edwards: quem é apresentador da BBC no centro de escândalo no Reino Unido

Crédito, PA Media Legenda da foto, Edwards, que entrou na BBC em 1984, é um dos apresentadores de maior destaque do Reino Unido

Há 29 minutos

O apresentador da BBC News Huw Edwards, apontado como a pessoa no centro de um caso que envolve um possível pagamento por fotos íntimas de uma pessoa menor de idade, é um dos âncoras de maior destaque do Reino Unido.

Ele tem sido a escolha da BBC para a cobertura de grandes eventos nacionais, como um reflexo de como ele é bem visto na emissora.

Ele construiu ao longo de décadas uma reputação como uma presença confiável e tranquila à frente das câmeras.

Na última quarta-feira (5/7), seu último dia no ar para a BBC News antes do escândalo estourar, Edwards fazia uma transmissão a partir de Edimburgo, na Escócia, enquanto o país se preparava para receber o rei Charles.

Menos de uma semana depois, a carreira do jornalista de 61 anos está sob séria pressão, depois que a mulher dele divulgou uma declaração indicando-o como o apresentador da BBC que enfrenta uma série de acusações graves.

Ele entrou na BBC News como estagiário em 1984 e acabou conseguindo um emprego como repórter político da BBC no País de Gales. Apenas dois anos depois, ele se tornou correspondente parlamentar da BBC no País de Gales.

No início dos anos 1990, ele era o principal correspondente político da BBC em Westminster.

Ele se tornou um rosto conhecido no canal BBC News, na época chamado BBC News 24, após seu lançamento em 1997.

Legenda da foto, Edwards se tornou um dos principais âncoras do Six O'Clock News em 1999

Em seus primeiros dias, o canal sofreu por conta de dificuldades técnicas, mas a postura confiante e equilibrada de Edwards em circunstâncias desafiadoras impressionou os chefes da BBC.

Na mesma época, Edwards trabalhava como apresentador substituto no Six O'Clock News, da BBC One, um dos programas de notícias de televisão mais vistos no Reino Unido, tornando-se um dos principais âncoras do programa em 1999.

Quatro anos depois, ele foi promovido para o Ten O'Clock News, considerado o principal programa da BBC, e cada vez mais era solicitado a apresentar e comentar os principais eventos nacionais pela emissora.

Entre esses eventos estão o casamento do Duque e da Duquesa de Cambridge (como eram conhecidos na época) em 2011, o funeral do Duque de Edimburgo (2021), o Jubileu de Diamante e Platina da Rainha (2012 e 2022) e a coroação do Rei Charles (2023).

Ele também estava no ar quando Nelson Mandela morreu em 2013 e co-apresentou os resultados do referendo do Brexit em 2016.

Mas talvez o maior momento na longa carreira de apresentador de Edwards tenha ocorrido em setembro de 2022, quando ele anunciou a morte da rainha Elizabeth 2ª.

Ele havia começado o turno dele mais cedo naquele dia após rumores sobre uma piora no quadro clínico da saúde da rainha. Na época, ele apresentou a cobertura contínua de notícias a partir das 14h, antes de confirmar a morte da monarca naquela noite enquanto usava uma gravata preta.

Ele então passou a fazer a cobertura principal do funeral da falecida rainha. Foi amplamente elogiado pelos telespectadores, e a cobertura rendeu a Edwards e seus colegas um prêmio TRIC — concedido a profissionais da rádio e da TV britânica — em junho de 2023.

Legenda da foto, Edwards apresentou o principal programa de notícias da BBC nos últimos 20 anos

Além dos principais eventos envolvendo a família real, Edwards recentemente se tornou o rosto da BBC na cobertura das eleições gerais no Reino Unido.

O apresentador galês chegou a receber um dos maiores salários da BBC. Em 2017, o primeiro ano em que a BBC foi obrigada pelo Parlamento a publicar os salários de seus principais apresentadores, foi revelado que Edwards ganhava 550 mil libras por ano, o equivalente a R$ 3,4 milhões.

Após uma enxurrada de manchetes negativas sobre a quantidade de dinheiro que a BBC gastava com seus melhores talentos e a disparidade entre algumas de suas estrelas masculinas e femininas, Edwards teve um corte salarial e, seis anos depois, o rendimento anual dele é de 435 mil libras (cerca de R$ 2,7 milhões).

Edwards fez uma participação especial interpretando ele mesmo no filme James Bond de 2012, Skyfall, apresentando uma reportagem da BBC News sobre um ataque fictício ao serviço de inteligência britânico MI6.

Em entrevista à BBC Radio Cymru em 2021, Edwards indicou que poderia não ter muitos anos restantes como o principal âncora de notícias da corporação devido às demandas do cargo.

"A rotina do noticiário noturno, depois de 20 anos, pode ser cansativa, embora eu ainda goste do trabalho", disse ele. "Mas não acho que vou fazer isso por muito tempo... Acho que é justo que os telespectadores tenham uma mudança."

Crédito, PA Media Legenda da foto, Edwards foi apontado como o apresentador investigado da BBC pela própria esposa dele, Vicky Flind

No mesmo ano, Edwards fez um documentário em galês sobre a carreira dele, no qual revelou que sofreu crises de depressão ao longo de 20 anos e ficou "acamado" por sua luta pela sua saúde mental.

Mas, depois de uma carreira de sucesso na BBC, agora há sérias dúvidas sobre o futuro de Edwards.

Depois que o jornal The Sun publicou na sexta-feira (7/7) acusações de que um apresentador não identificado da BBC teria pago grandes quantias de dinheiro em troca de imagens explícitas de uma pessoa, isso gerou uma especulação sobre quem poderia ser o apresentador.

Nos dias seguintes, o Sun e, posteriormente, a BBC News divulgaram novas denúncias, mantendo a história nas manchetes.

Finalmente, na quarta-feira (12/7), a esposa dele, Vicky Flind, confirmou a identidade de Edwards, dizendo que estava fazendo isso "principalmente por preocupação com o bem-estar mental dele" e para proteger seus cinco filhos.

"Huw está sofrendo de sérios problemas de saúde mental", disse ela. "Os acontecimentos dos últimos dias pioraram muito as coisas. Ele sofreu outro episódio grave e agora está internado em um hospital onde permanecerá no futuro próximo".