'The Last of Us': quem foi Sally Ride, a astronauta americana homenageada em série

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sally Ride morreu em 2012 aos 61 anos

Há 1 hora

Sally Ride foi a primeira mulher americana a viajar para o espaço.

Embora não tenha sido a primeira mulher a atingir o feito — o marco já havia sido alcançado por Valentina Tereshkova e depois por Svetlana Savitskaja, ambas russas —, o voo de Ride despertou a imaginação de dezenas de meninas e adolescentes pelo mundo.

Até hoje, apenas 75 mulheres, de um total de 566 pessoas, viajaram ao espaço.

Em junho de 1983, Ride e sua equipe passaram mais de 17 dias ao redor da Terra como parte da missão STS-7 da Nasa.

Em 2012, quando morreu aos 61 anos em decorrência de um câncer no pâncreas, ela foi homenageada pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

"Como a primeira mulher americana a viajar para o espaço, Sally foi uma heroína nacional e um modelo importante", disse Obama.

Nos últimos dias seu nome e sua trajetória voltaram a chamar atenção por causa da menção no episódio final da primeira temporada da série de sucesso The Last of Us, do canal HBO Max.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A astronauta é mencionada na série The Last of Us

A série, baseada em um videogame de mesmo nome, gira em torno dos personagens Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey) que tentam sobreviver em um mundo pós-apocalíptico invadido por zumbis.

No episódio transmitido no último domingo (12/3), Ellie diz a Joel que se a invasão zumbi não tivesse acontecido, ela gostaria de ter sido uma astronauta como Sally Ride.

Mas como Ride se tornou uma das primeiras mulheres a visitar o espaço?

Das quadras de tênis para o espaço

Ride nasceu na cidade de Los Angeles e desde muito jovem se destacou em algo muito diferente do espaço sideral: o tênis.

Ela recebeu bolsas de estudos de diferentes escolas por seu talento esportivo e participou com sucesso de alguns torneios nacionais.

No entanto, ao escolher uma carreira, decidiu estudar Física na Universidade de Stanford.

Após a formatura, ela se candidatou a um emprego na Nasa depois de ver um aviso na universidade convocando cientistas e engenheiros, incluindo mulheres, para ingressar no corpo de astronautas.

Ela entrou na Nasa em 1978, após ser selecionada entre 8.000 candidatos.

Graças às suas habilidades, ela foi escolhida para fazer parte da tripulação do ônibus espacial Challenger em 1983.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ride participou de diferentes missões espaciais

Seu trabalho se concentrou especificamente no uso de um braço robótico que ela mesma ajudou a desenvolver para recuperar satélites na órbita da Terra.

Desta forma, ela se tornou a primeira mulher americana e a terceira na história a estar no espaço atrás das russas Tereshkova e Savitskaja.

Mais tarde participou de outras missões. Mas talvez o momento mais difícil de sua carreira tenha sido o acidente do Challenger em 1986.

Devido ao seu trabalho nos anos anteriores, ela foi incluída na comissão espacial criada pela Nasa para investigar o que havia acontecido.

O acidente, ocorrido em 28 de janeiro de 1986, deixou sete astronautas mortos, mas sobretudo muitos questionamentos acerca do programa espacial.

Pioneira e heroína nacional

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A empresa Mattel criou uma boneca inspirada em Sally Ride

Um ano após a tragédia do Challenger, Ride deixou a Nasa, mas nunca seu amor pelo espaço e pela física.

Ela se tornou professora na Universidade da Califórnia e atuou como bolsista de ciências na Universidade de Stanford.

No meio de seu trabalho acadêmico, ela fundou em 2001 o Sally Ride Science Institute, que cria programas e publicações científicas para jovens estudantes.

Ele também escreveu cinco livros de ciências para o público infantil.

"O fato de ter sido a primeira mulher norte-americana a ir para o espaço criou muitas expectativas", disse Ride em uma entrevista de 2008.

"Eu realmente não pensei muito nisso na época, mas passei a apreciar a honra de ter sido selecionada", afirmou.

Em 2011, o câncer de pâncreas foi detectado. Cerca de 10 meses após o anúncio da doença, ele morreu em sua casa em La Jolla, na Califórnia.

Suas façanhas a levaram a fazer parte da cultura popular dos Estados Unidos.

Além de ser mencionado em The Last of Us, Ride também foi a inspiração para uma coleção de Lego, e o cantor Billy Joel incluiu seu nome na música We Don't Start the Fire.

A empresa Mattel também lançou uma boneca estilo Barbie em homenagem a Ride.