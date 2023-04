Por que entrada da Finlândia na Otan enfurece tanto a Rússia

A Finlândia se tornou o 31º país membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma aliança militar internacional de defesa coletiva dos países membros. A bandeira da Finlândia será hasteada em breve na sede da aliança, em Bruxelas, na Bélgica.

Com a entrada da Finlândia, a extensão da fronteira da Rússia com os estados membros da Otan agora dobrou.

A Finlândia compartilha uma fronteira 1.340 km com a Rússia e solicitou formalmente a adesão à Otan com a Suécia em maio de 2021 por causa da guerra da Ucrânia.

A Finlândia e a Suécia haviam adotado anteriormente uma política de não-alinhamento com as grandes potências mundiais. Após a invasão da Ucrânia, no entanto, escolheram a proteção do artigo 5 do tratado da Otan, que diz que um ataque a um país membro é um ataque a todos. Isso significa que, se a Finlândia fosse invadida ou atacada, todos os membros da Otan - incluindo os EUA - viriam em seu auxílio.