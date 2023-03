Corredor oculto na Grande Pirâmide de Gizé é visto pela primeira vez

Imagens mostraram um corredor vazio com teto abobadado na Pirâmide de Gizé

Imagens de vídeo mostraram o interior do corredor, que tem 9 metros de comprimento e 2,1 metros de largura.

Uma equipe de cientistas do Projeto ScanPyramids conseguiu identificar as mudanças de densidade dentro da pirâmide ao analisar como ela foi penetrada por múons, que são subprodutos dos raios cósmicos, absorvidos apenas parcialmente pela pedra.

Outros testes foram realizados com radar e ultrassom antes que um endoscópio de seis milímetros de largura fosse passado por uma pequena junção entre as pedras que compõem os chevrons.

A filmagem foi revelada em uma coletiva de imprensa ao lado da pirâmide na quinta-feira (2/3). As imagens mostram um corredor vazio com paredes feitas de blocos de pedra grosseiramente talhados e um teto de pedra abobadado.

"Vamos continuar nossa varredura para ver o que podemos achar abaixo dele ou no final deste corredor", disse Mostafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.