5 mil, 8 mil ou 10 mil: quantos passos por dia são necessários para melhorar a saúde?

Há 1 hora

A caminhada, no curto prazo, favorece a liberação de endorfinas no cérebro, o que faz a pessoa se sentir melhor, mais feliz.

De passo em passo

A análise de hábitos de saúde de mais de 226 mil pessoas em todo o mundo mostrou que 4 mil passos já estão associados com uma redução no risco de morrer prematuramente por qualquer causa.

Cada mil passos extras além dos 4 mil estão associados a uma redução do risco de morte prematura em 15%, diz o estudo, até o limite de 20 mil passos (ou seja, mais exercício do que isso não traz benefício extra).

Os pesquisadores confirmaram que a caminhada traz benefícios para pessoas de todas as idades e gêneros, independentemente de onde elas moram. No entanto, os maiores benefícios foram vistos entre os menores de 60 anos.

"Acredito que devemos sempre enfatizar que as mudanças no estilo de vida, incluindo dieta e exercícios, que foram os principais heróis de nossa análise, podem ser pelo menos tão ou mais eficazes na redução do risco cardiovascular e no prolongamento da vida do que remédios", disse ele Maciej Banach, da universidade de Lodz.