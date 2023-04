Ex-político e irmão são mortos ao vivo na TV na Índia

Atiq Ahmed (à direita) e seu irmão Ashraf estavam conversando com jornalistas momentos antes de morrerem

Um ex-político indiano que havia sido condenado por sequestro foi morto a tiros ao vivo na televisão na noite de sábado (15/4) junto com seu irmão.

Atiq Ahmed, que estava sob escolta policial, conversava com repórteres quando uma pessoa colocou uma arma perto de sua cabeça e disparou. O incidente aconteceu na cidade de Prayagraj (também conhecida como Allahabad), no Estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.