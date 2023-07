Guerra na Ucrânia: o ex-comandante da Marinha russa morto a tiros enquanto corria no parque

Vários meios de comunicação do país especularam que Stanislav Rzhitsky, de 42 anos, pode ter sido rastreado por meio de seu perfil no aplicativo de corrida Strava.

A Comissão de Investigações também divulgou um vídeo da suposta prisão, mas o rosto do homem está desfocado, dificultando a verificação da identidade do suspeito.

O ex-oficial da Marinha foi baleado nas costas e no peito em um parque perto do centro esportivo Olimp, informou o jornal russo Kommersant.

A Baza, um canal russo do Telegram com laços estreitos com a polícia, relatou que o assassino poderia ter rastreado as corridas do capitão Rzhitsky no Strava, já que ele regularmente seguia a mesma rota.