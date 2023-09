Covid longa pode causar danos a órgãos importantes, diz estudo

Surgem mais evidências de que uma infecção grave pode deixar alguns órgãos importantes com danos a longo prazo

Pessoas que vivem com covid longa, após serem hospitalizadas, têm maior probabilidade de apresentar algum dano em seus principais órgãos, segundo um novo estudo realizado no Reino Unido.

Os pesquisadores acreditam haver uma ligação com a gravidade com que a doença se desenvolveu nesses pacientes.

A pesquisa foi publicada na revista científica Lancet Respiratory Medicine e analisou 259 pacientes que, por conta do vírus, precisaram ser internados.

Cinco meses após receberem alta do hospital, as ressonâncias magnéticas dos principais órgãos mostraram algumas diferenças significativas em comparação com um grupo de 52 pessoas que nunca tiveram covid.