'Quanto pior, melhor': os agiotas que se aproveitam da alta no custo de vida no Reino Unido

As entrevistas revelam os perigos a que se expõem pessoas que recorrerem a credores não oficiais para amenizar o impacto da inflação e do alto custo de vida.

No encontro com a reportagem, em um armazém, seu rosto está coberto por um tecido e por óculos escuros.

Um novo relatório encomendado pela Fair4All Finance, baseado em entrevistas com 287 pessoas em Londres, Preston, Port Talbot e Glasgow que recorreram a agiotas nos últimos 3 anos, mostra o impacto dos empréstimos ilegais no Reino Unido.

Quando questionado por que esse tipo de "execução" tem que ser tão brutal, ele diz: "É pessoal. Do jeito que eles me ferem, eu quero ferí-los - fisica e financeiramente".

O 'chefe' dos negócios

Ele atualmente dirige uma equipe que opera em diferentes áreas do Reino Unido e estima ter cerca de £ 2 milhões (quase R$ 15 milhões) em empréstimos no momento.

As taxas de juros aumentam com o risco associado e muitas vezes é exigido um fiador.

As garantias vão desde relógios, chaves do carro, até fotos de documentos de identidade de seus amigos, para que ele saiba como encontrá-los e cobrar pelo dinheiro.

"Fico constantemente surpreso com os casos que me aparecem", ele diz.

Em um relatório do ano passado, o centro de estudos Center for Social Justice estimou que cerca de um milhão de pessoas na Inglaterra poderiam dever dinheiro a agiotas ilegais.

Um homem disse aos autores do relatório que as ameaças que recebia pareciam mais reais quando se referiam a sua família. "Recebo ameaças de ataques contra a minha família... 'Tal coisa vai acontecer com a sua mãe, tal coisa vai acontecer com o seu irmão'."