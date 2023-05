'Como protegerei meu filho?': o desespero de imigrantes na fronteira dos EUA com mudança de regra

MiLexi Gomez fez uma viagem perigosa da Venezuela com os filhos para os EUA

Juarez, no México

Reporting from

Reporting from Juarez, no México

Editora da BBC na América do Norte

Role, Editora da BBC na América do Norte

Com a contagem regressiva das horas para uma mudança dramática na política de imigração dos Estados Unidos e uma esperada onda de migrantes na fronteira sul, aqueles que já esperam para entrar pelo México estão cada vez mais desesperados.

Rosario Medina conta que, para conseguir comida para os netos, ela tem vasculhado lixeiras e até juntado água para as mamadeiras no poluído Rio Grande, que divide os países.

Não é de admirar que as lágrimas rolem pelo rosto dela enquanto descreve a tentativa de sobreviver aqui nos últimos oito dias.

Para conhecer essas pessoas, primeiro tive que atravessar aquele rio fedorento e depois rastejar na terra por uma pequena abertura na cerca de arame farpado. Então, ouvi as histórias das jornadas assustadoras que muitas dessas pessoas enfrentaram.

MiLexi Gomez me contou que viajou da Venezuela, levando seus quatro filhos pequenos por uma selva, carregando-os montanha acima e depois tendo que pular em cima de trens quando não podiam comprar passagens.

Essas cenas são altamente incomuns. Normalmente, os migrantes que procuram entrar nos Estados Unidos seriam alojados em abrigos no centro de Juarez. Mas os números acumulados nos últimos dias sobrecarregaram o sistema. Funcionários que trabalham na fronteira há décadas dizem que nunca viram nada parecido.

A maioria das pessoas com quem falei tem ideia de que as regras que regem a entrada nos EUA estão mudando esta semana. Mas houve desinformação e confusão generalizadas sobre o que isso significaria para migrantes como eles.

Muitos acreditam que assim que o Título 42 — a política criada na pandemia de covid-19 que facilitou a expulsão de migrantes e solicitantes de asilo do país — for suspensa, a entrada nos EUA será muito mais fácil. Essa é uma das razões pelas quais um número tão grande de pessoas se reuniu na fronteira.

MiLexi diz que ouviu no noticiário que tinha que chegar antes de 11 de maio para ter uma chance de entrar. Ela está preocupada que, com tantas outras pessoas também reunidas aqui, a família dela não consiga atravessar a fronteira a tempo.

"Estamos muito preocupados porque já sacrificamos muito", ela me disse. "Se não pudermos entrar na América, não sei para onde iremos, pois não podemos voltar para o meu país. Essa é a verdade."

Rosario Medina ao lado da família dela na fronteira americana com o México

O governo Biden diz que está tornando mais seguro e fácil para pessoas como MiLexi e sua família seguirem um caminho legal para o asilo. Estima-se que 30 mil refugiados da Venezuela, assim como da Nicarágua, Cuba e Haiti, serão aceitos a cada mês. Mas depois que essa cota for atingida, outros serão devolvidos ao México.

Rosario Medina não sabia dessas mudanças legais quando a família dela partiu para os Estados Unidos em outubro de 2022. Como eles são da Guatemala, em breve poderão ter mais dificuldade em obter asilo. Ela me contou como teme pela segurança da filha e netos em um país dominado por gangues que frequentemente matam, estupram e sequestram.

Sob as novas regras de imigração, ela só seria aceita se pudesse demonstrar que a família dela enfrenta uma "ameaça iminente e extrema". E teria que marcar uma consulta em um dos cerca de 100 (ainda não construídos) centros regionais de processamento em toda a América do Sul para solicitar asilo antes de viajar para os EUA.

Quando conheci o Dicar Matano, ele estava com um suéter verde enrolado na cabeça para tentar se proteger do sol. Ele está convencido de que qualquer pessoa que consiga entrar nos Estados Unidos antes da mudança não pode ser legalmente deportada. É por isso que ele está dormindo aqui nesta terra de ninguém empoeirada há mais de uma semana, junto com a esposa, filho e irmão gravemente doente.