Incêndio em centro de detenção de imigrantes na fronteira México-EUA deixa dezenas de mortos

Autoridades e bombeiros removem migrantes feridos, a maioria venezuelanos, do centro de detenção após incêndio

Há 46 minutos

Um incêndio em um centro de detenção de imigrantes em Ciudad Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos, deixou vários mortos.

O incidente aconteceu em uma instalação do Instituto Nacional de Migração do México (INM) localizada na ponte internacional Stanton-Lerdo, que liga Ciudad Juárez à cidade de El Paso, no Texas (EUA).