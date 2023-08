Os peixes que se escondem atrás de outros para caçar

Há 1 hora

Um estudo conduzido por cientistas na Inglaterra descobriu que um tipo de peixe de recife no Caribe se esconde atrás de outros para caçar.

Os peixes-trombeta ( Aulostomus maculatus ) são peixes predadores abundantes nos recifes de coral do Caribe.

Fim do Matérias recomendadas

Enquanto mergulhava nos recifes de corais da ilha caribenha holandesa de Curaçao, a equipe de pesquisadores liderada por Sam Matchette, do Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, montou uma estrutura com uma série de protótipos de peixes-trombeta e peixes-papagaio impressos em 3D ao longo de uma linha de náilon na água.

Fim do Podcast

Os protótipos foram posicionados um a um, em meio a grupos de donzelas- bicolores ( Stegastes partitus ) — a refeição favorita do peixe-trombeta.

E, quando a equipe de cientistas posicionou um protótipo do peixe-trombeta ao lado do de um modelo de peixe-papagaio (para replicar o comportamento de sombreamento do peixe-trombeta verdadeiro), o donzela-bicolor reagiu quase da mesma forma que quando observou um modelo de peixe-papagaio movimentando-se sozinho: não detectou o peixe-trombeta escondido.