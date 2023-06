Por que popularização de painéis solares pode causar 'bomba ambiental'

"O mundo instalou mais de um terawatt de capacidade solar. Os painéis solares comuns têm uma capacidade de cerca de 400 W, portanto, se você contar os telhados e as fazendas solares, pode haver até 2,5 bilhões de painéis solares", diz o dr. Rong Deng , especialista em reciclagem de painéis solares da Universidade de New South Wales, na Austrália.

De acordo com o governo britânico, existem dezenas de milhões de painéis solares no Reino Unido. Mas falta a infraestrutura especializada para descartá-los e reciclá-los.

Especialistas em energia estão pedindo ação urgente do governo para evitar um desastre ambiental global iminente.

"Será uma montanha de lixo até 2050, a menos que coloquemos em prática as cadeias de reciclagem agora", diz Ute Collier, vice-diretor da Agência Internacional de Energia Renovável.

"Estamos produzindo cada vez mais painéis solares - o que é ótimo - mas como vamos lidar com o lixo?" ela pergunta.

Espera-se que um grande passo seja dado no final de junho, quando a primeira fábrica do mundo dedicada à reciclagem total de painéis solares abrir oficialmente na França.

Além de reciclar as frentes de vidro e caixilhos de alumínio, a nova fábrica pode recuperar quase todos os materiais preciosos contidos nos painéis, como prata e cobre, que normalmente são alguns dos materiais mais difíceis de extrair.

Os métodos convencionais de reciclagem de painéis solares recuperam a maior parte do alumínio e do vidro - mas a ROSI diz que o vidro, em particular, é de qualidade relativamente baixa.