O que são as 'luzes misteriosas' vistas no céu da Europa?

Um traçado brilhante foi avistado no céu noturno da Europa.

Cada ponto de luz era um satélite de comunicação da SpaceX, companhia do bilionário Elon Musk.

A empresa colocou 55 satélites em órbita no domingo (12/02), e foi possível avistá-los facilmente no céu enquanto se dirigiam para locais pré-programados.

Eles fazem parte do projeto Starlink, que pretende formar uma constelação de milhares de satélites para fornecer internet de alta velocidade a partir do espaço para áreas remotas do planeta.