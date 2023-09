O que é a abaya, vestido islâmico que França proibiu meninas de usar na escola

A partir do ano letivo que se inicia, a França proibiu as meninas de usarem a abaya, uma vestimenta típica muçulmana, em salas de aula.

Mas, apesar do veto oficial, quase 300 alunas chegaram às salas de aula nesta segunda-feira (04/09), dia em que as aulas começaram, vestindo a roupa que as identifica com sua cultura.