Como teorias da conspiração levaram família à morte na Suíça

Os investigadores concluíram que as mortes foram planejadas e executadas pelos adultos da família, sem qualquer intervenção externa.

Os quatro integrantes da família morreram em 24 de março do ano passado em Montreux.

Uma menina de oito anos, um menino de 15 anos, o pai, a mãe e a irmã gêmea da mãe caíram do apartamento do sétimo andar. Apenas o menino sobreviveu.

As evidências forenses não revelaram sinais de briga antes das mortes, e as autópsias não mostraram vestígios de drogas.

Após um ano de investigação, as autoridades suíças agora dizem que a mãe da família e sua irmã estavam fortemente envolvidas em teorias de conspiração.

Após as mortes, a polícia encontrou o apartamento cheio de alimentos, remédios e materiais de higiene, cuidadosamente guardados e organizados. A família raramente saía e as crianças eram educadas em casa.

As duas mulheres tinham uma profunda desconfiança do governo e das autoridades locais, dizem os investigadores, e criaram as crianças para acreditar que o mundo externo era um lugar hostil.