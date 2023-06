'Desastre insuportável': a advertência de ministro da Defesa da China sobre eventual guerra com EUA

No fim de semana, os EUA acusaram um navio de guerra chinês de fazer manobras "inseguras" perto de embarcações militares dos EUA e do Canadá no estreito de Taiwan.

No jantar de abertura do evento, Austin e Li apertaram mãos e falaram brevemente, mas não houve troca importante de informações, segundo a imprensa local.

O tom "moderado" do ministro da Defesa chinês sinaliza que as negociações com seu colega americano são possíveis, mas Washington precisaria suspender as sanções contra ele, opina Zhou Bo, oficial aposentado do Exército de Libertação Popular (a principal força militar da China).