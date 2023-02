Número de mortos em terremoto pode ser 8 vezes maior, alerta OMS

Muitas das vítimas estão no norte da Síria, devastado pela guerra, onde milhões de refugiados vivem em acampamentos em ambos os lados da fronteira com a Turquia. Dezenas de mortes foram registradas em áreas controladas por rebeldes.

A jornalista Anna Foster, correspondente da BBC no Oriente Médio, estava na cidade turca de Osmaniye, perto do epicentro. Ela descreveu uma cena devastadora.

A infraestrutura energética da Turquia também foi danificada e surgiram vídeos mostrando grandes incêndios no sul do país. Usuários de rede social alegam que foram causados ​​por danos a gasodutos.

Em 1999, um terremoto matou mais de 17 mil pessoas no noroeste do país. Mas o pior tremor ocorreu em 1939, deixando 33 mil mortos na província de Erzincan, no leste.

Um voluntário do grupo de resgate White Helmets, que opera em áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria, segurou as lágrimas ao descrever a devastação em Sarmada, perto da fronteira com a Turquia.