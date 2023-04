As simulações de ataque da China a Taiwan que deixam mundo em alerta

Aeronaves chinesas realizaram exercícios militares no fim de semana e treinaram ataques a alvos em Taiwan

Tsai Ing-wen, que preside Taiwan há 15 anos, está realizando um giro pelo continente americano para fortalecer a posição internacional de Taiwan em um momento em que as tensões entre Taipei e Pequim atingem níveis inéditos há décadas.

Taiwan disse que cerca de 70 aeronaves chinesas voaram ao redor da ilha no domingo. Onze navios chineses também foram avistados. No sábado, Taiwan disse que 45 aviões de guerra cruzaram a fronteira não oficial que separa os territórios da China e de Taiwan.

A operação, apelidada de "Espada Conjunta" por Pequim, continuará até segunda-feira (10). As autoridades taiwanesas ficaram enfurecidas com os exercícios militares.

No sábado, autoridades de defesa em Taipei acusaram Pequim de usar a visita do presidente Tsai aos Estados Unidos como uma "desculpa para conduzir exercícios militares, prejudicando seriamente a paz, a estabilidade e a segurança na região".

A presidente de Taiwan iniciou visitou os Estados Unidos e se reuniu com autoridades americanas, o que enfureceu o governo chinês

A operação militar

No primeiro dia dos exercícios, um dos navios da China disparou uma bala enquanto navegava perto da ilha de Pingtan, o ponto chinês mais próximo de Taiwan.

Os exercícios chineses terminaram ao pôr do sol de sábado, mas oficiais de defesa em Taipei disseram que os voos de caças recomeçaram na manhã de domingo.

A reação dos EUA

Funcionários do departamento de estado dos EUA pediram à China que não explorasse a visita do presidente Tsai aos EUA e pediram "contenção e nenhuma mudança no status quo".