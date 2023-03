Britânica é condenada a 8 anos de prisão por falsas acusações de estupro

Imagem de câmera de segurança mostra Eleanor fazendo compras no período em que, segundo seu relato, ela teria sido sequestrada

Em julgamento finalizado nesta terça-feira (14/03), foi concluído que Eleanor Williams, 22 anos, causou em si mesma ferimentos usando um martelo e postou as imagens nas redes sociais alegando ter sido vítima de agressões.

Ela já havia sido declarada culpada em janeiro, mas, no mês passado, anunciou que iria apelar contra uma testemunha.

Durantes as audiências, foi relatado que três homens acusados por Williams tentaram tirar suas próprias vidas depois de se tornarem alvos e sofrerem "o inferno na terra".

Um deles, Jordan Trengove, passou 73 dias na prisão. Ele dividiu cela com um agressor sexual condenado.

Trengove e Williams estavam saindo à noite em março de 2019, quando ela foi levada para casa por estar embriagada. Mais tarde, Williams alegou que Trengove a estuprou naquela noite. Segundo a defesa do homem, após as acusações, sua casa foi pichada com a palavra "estuprador".