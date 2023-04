Como morte de Moonbin reascende debate da pressão sobre astros do K-pop

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Moonbin, à direita, era membro da boy band Astro

Author, Fan Wang and Yuna Ku

Role, BBC News em Singapura e Seul

Há 50 minutos

A morte da estrela do K-pop Moonbin chocou os fãs ao redor do mundo — e novamente destacou as pressões que esses artistas enfrentam.

O jovem de 25 anos da boy band Astro era cantor, ator e modelo. A morte dele ocorreu no meio de uma turnê mundial em dupla com Sanha, também membro do Astro.

Embora a causa exata da morte ainda esteja sendo investigada, a polícia disse que Moonbin "parece ter tirado a própria vida".

É a última de uma série de mortes repentinas de jovens celebridades que atingiram a indústria de entretenimento sul-coreana.

Jung Chae-yull, uma atriz de 26 anos, foi encontrada morta na casa dela no início deste mês. A atriz Yoo Joo-eun morreu aos 27 anos em agosto de 2022. Sulli, ex-integrante do grupo feminino f(x), morreu em 2019, aos 25 anos, após uma longa luta contra o bullying virtual. E a amiga dela Goo Hara, também estrela do K-pop, foi encontrada morta em casa um mês depois.

Nem todas as mortes foram reconhecidas como suicídios. Mas a perda de Moonbin renovou o escrutínio no mundo altamente competitivo do show business coreano.

O difícil caminho para se tornar uma estrela do K-pop

Conhecida por sua cultura hipercompetitiva, a Coreia do Sul também tem a maior taxa de suicídio juvenil entre os países desenvolvidos. Enquanto sua taxa geral de suicídio está caindo, as mortes de pessoas na faixa dos 20 anos estão aumentando.

E ser uma celebridade na Coreia do Sul significa estar sob uma pressão muito maior em comparação com as estrelas pop na América do Norte ou na Europa, de acordo com Rob Schwartz, correspondente da revista Billboard na Ásia.

Legenda da foto, Fãs deixam cartazes com recados e balões na rua para a estrela do K-pop Moonbin

A competição é acirrada desde o início. Ser artista é uma escolha de carreira altamente popular para jovens coreanos. Uma pesquisa feita pelo ministério da educação sul-coreano em 2021 mostrou que atores, modelos e cantores estavam entre os 10 principais empregos dos sonhos para alunos do ensino fundamental.

Mas para ser uma estrela do K-pop, a maioria das pessoas precisa passar por um período de treinamento exaustivo, o que significa que eles perderão conexões com amigos e colegas. Isso pode durar anos.

Além do glamour - o outro lado do K-pop

No caso de Moonbin, apesar de já ter sido um ator mirim na popular série de drama coreana Boys Over Flowers, aos 11 anos de idade, ele ainda precisou treinar por oito anos antes de fazer sua estreia como membro do grupo Astro. A irmã dele, Moon Sua, também cantora de K-pop da girl band Billlie, passou 12 anos se preparando.

Após inúmeras rodadas intensas de seleção, apenas um pequeno número de trainees chega ao palco. E o que os espera é uma indústria que já está sobrecarregada de estrelas.

O controle das agências de celebridades e a cultura de fãs são os dois principais fatores que contribuem para o enorme estresse que as estrelas coreanas enfrentam, apontou Schwartz.

Costumava ser um caso comum que novas carreiras fossem vinculadas aos chamados contratos de escravos — longos acordos exclusivos com pouco controle de seu calendário ou recompensa financeira.

Enquanto algumas estrelas do K-pop ganharam casos que os livraram de contratos irracionais nos últimos anos, ele não acha que o relacionamento entre as duas partes mudou fundamentalmente.

"As estrelas do K-pop têm mais controle, no sentido de que não são tão controladas", diz Schwartz. "As coisas mudaram, mas eu não diria necessariamente que melhoraram."

E o entusiasmo dos fãs, amplificado pelas redes sociais extremamente ativas do país, às vezes pode ser uma faca de dois gumes.

"Eles prestam atenção em cada movimento, comentam sobre o cabelo", explica Schwartz. "É uma loucura como eles colocam esses caras sob um microscópio."

Depois de estrearem, as celebridades não são apenas observadas de perto por seus fãs, mas por toda a sociedade. Em um país onde a disparidade tem sido um ponto de discussão, ser uma figura pública significa que o público vai exigir padrões mais altos .

Dirigir embriagado, comumente considerado uma das piores ofensas que uma figura pública pode cometer na Coreia do Sul, poderia facilmente encerrar a carreira de um astro do K-pop. A proeminente atriz Kim Sae-ron, de 22 anos, enfrentou uma grande reação do público depois de bater o carro enquanto dirigia bêbada.

"A Coreia tem um padrão moral muito rígido para as celebridades em comparação a outros países", diz o crítico de cultura pop coreana Ha Jae-kun.

"Se uma estrela se comportar apenas um pouco diferente do que é considerado 'decente', o público irá atacá-la. E é difícil para um astro ignorar esse tipo de agressão por causa da alta pressão social de um forte coletivismo."

O estigma

Ser uma celebridade com problemas de saúde mental pode ser extremamente difícil, apontaram alguns especialistas.

Em entrevista à BBC coreana em 2017, o astro do rap Swings, que foi diagnosticado com vários transtornos mentais, revelou o fardo que isso pode se tornar para eles.

"É como andar nu", disse ele. “Eles dizem 'Achei que esse cara estava doente, sabe, como ele sobe no palco para se apresentar?' Eles obviamente não sabem o que está acontecendo."

A indústria está ciente da pressão sobre a saúde mental de suas estrelas, e alguns ídolos do K-pop estão fazendo longas pausas para cuidar do seu bem-estar psicológico.

Jeongyeon, membro do grupo Twice, fez quatro rodadas de pausas desde 2020 devido a problemas de saúde mental e uma lesão no pescoço. Ela a fez retorno aos palcos em março de 2023. Moonbin também fez um hiato em 2019 e 2020, alegando motivos de saúde.

Diversas agências também introduziram sessões de terapia para estagiários e celebridades. O Naver, o maior site de busca da Coreia do Sul, fechou a seção de comentários nas notícias de entretenimento em 2020, reconhecendo o quão potencialmente tóxico o ambiente havia se tornado.

Mas alguns ainda não veem um momento de mudança fundamental a curto prazo.

"K-pop é algo próprio e todo mundo gostaria de torná-lo melhor para os ídolos do K-pop. Mas como você faz isso?", questiona Schwartz.

"Os superfãs são tão obcecados por esses ídolos que parece um ciclo vicioso colocá-los sob um microscópio para atuarem em alto nível."